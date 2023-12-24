خبير مالي يتوقع إعادة مؤشرات البورصة لاختبار مستويات مقاومة جدبدة

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري ادائها المتباين صعودا وهبوطا.

كما تتوقع أنه في حال ضخ سيولة في السوق، وزيادة حركة الشراء على الاسهم سيدفع ذلك المؤشر الرئيسي للبورصة إلى الصعود واستهداف مستوي 25700 نقطة، الذي لم يتجاوزه، على أن تكون منطقة 25200 نقطة مستوى مقاومة.

كما توقعت ايضا أن تمثل منطقة24000 نقطة مستوى دعم رئيسي لمؤشر البورصة الرئيسي.

أتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالتباين بين الارتفاعات، والانخفاضات، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية العام، واتجاه المؤسسات، والشركات إلى إغلاق مراكزهم المالية.

كما أتسم أيضا الاداء بالتنوع في عمليات الشراء على القطاعات، والاسهم، حيث قام بعض المساهمين بالتنقل من قطاع إلى أخر، خاصة في اسهم الاسمدة الذي بات قطاعا جاذبا للمستثمرين لتحقيق مكاسب سريعة، وآمنة.

كما شهدت السيولة أيضا تراجعا ملموسا، بسبب قيام المستثمرين لتسييل محافظهم الاستثمارية، خلال الفترة القادمة ، قبل عطلات اعياد رأس السنة الميلادية، كذلك نتيجة للقرارات التي اصدرتها الرقابة المالية مؤخرا، تجاه شركات السمسرة الذي يبلغ رأسمالها، دون 15 مليون جنيه، وهي الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية.