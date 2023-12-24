فيتوريا: لدي ثقة كبيرة في منتخب مصر وهدفنا محدد بأمم أفريقيا

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ثقته في إمكانيات وقدرات لاعبي الفراعنة، وأنه سيذهب لبطولة كأس الأمم الأفريقية ولديه هدف محدد يسعى لتحقيقه.

وقال فيتوريا في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: " لدي ثقة كبيرة في المنتخب، وسنذهب إلى أمم إفريقيا بثقة قوية وهدف محدد وفكر إيجابي، وهي بالنسبة لنا 7 مباريات كلها نهائية ".

وتحدث عن تطوير الكرة المصرية قائلًا: " كرة القدم المصرية تطويرها يحتاج إلى وقت واجتماعات كثيرة ونقاش مواضيع كثيرة، المستقبل هو غدا ومستقبل مصر يجب أن يتم التفكير له بشكل جاد جدا ".

فيتوريا ينتقد سياسة الأهلي والزمالك وبيراميدز في حسم الصفقات

انتقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سياسية أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقد مع الصفقات الجديدة والصراع الدائر بينهم حول الصفقات المميزة في كل موسم.

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: " في مصر 3 أندية تدفع الكثير من الأموال للاعبين، واللاعب يتعامل على أنه ملك اللعبة ".

وتطرق فيتوريا للتعليق على قرار اعتزال طارق حامد قائلًا: " اعتزال طارق حامد اللعب الدولي؟ قرار الاعتزال هو قرار شخصي لأي لاعب ولا أستطيع التدخل فيه ".