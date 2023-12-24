تصفية 7 مسجلين خطر خلال مداهمة بؤرة إجرامية في الدقهلية

لقي 7 عناصر من الخارجين عن القانون مصرعهم، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في قرية كفر الأعجر بنطاق مركز المنصورة وديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بمصرع 7 أشخاص من الخارجين عن القانون، أثناء تنفيذ مأمورية بضبطهم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأسلحة والذخيرة غير المرخصة في منطقة شرق الدلتا بعد ورود معلومات باختبائهم داخل الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية ديمشلت مركز دكرنس ونطاق إحدى قرى مركز المنصورة، وقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

وفور وصول القوات ومداهمة البؤرة واستشعار العناصر الإجرامية اقتراب القوات منهم بمنطقة كفر الأعجر التابعة لدائرة مركز المنصورة، بادروا بإطلاق النار على القوات، فقامت القوات بالرد على مصدر النيران، حتى جرى إسكات المصدر.

بالفحص جرى العثور على 6 بنادق آلية وعدد من الطلقات النارية للعيار ذاته، وكمية من المواد المخدرة، وتبين أن القتلى مسجلين خطر ومطلوبين فى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الجنائية الصادرة بحقهم.