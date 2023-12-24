زكي عبد الفتاح: استدعاء عبد الله السعيد لقائمة المنتخب "غير مفهوم"

علَقَ زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة لقائمة مبدئية مكونة من 55 لاعب، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل بكوت ديفوار.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات إعلامية: " اختيار 55 لاعب في قائمة المنتخب الوطني المبدئية لأمم إفريقيا، عدد مبالغ فيه، حيث سيتم استبعاد 28 لاعبًا وهو عدد كبير للغاية، كما أن هناك علامات استفهام حول ضم عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز رغم اعتزاله الدولي في وقت سابق، فضلًا عن تقدمه في العمر، وهو ما يتعارض مع سياسة تكوين جيل جديد للمنتخب وفقًا للمشروع الذي تم التعاقد على أساسه مع البرتغالي روي فيتوريا".

وأضاف: جميع حراس الدوري المصري في مستوى واحد، باستثناء محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الذي يسير بخطى ثابتة مع المارد الأحمر واكتسب خبرات عديدة لمشاركته في العديد من البطولات القارية والعالمية، أما بقية حراس الدوري فجميعهم على مسافة واحدة.