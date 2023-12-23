الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

4 حكام ساحة لإدارة كأس السوبر المصري

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري

أكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام إنه تم عقد اجتماع مع الحكام وبيريرا رئيس اللجنة والجميع مستعد بشكل جيد لبطولة كأس السوبر المصري.

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وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "كورة كل يوم"، جميع طاقم الحكام على كامل الاستعداد للبطولة، وتم توفير 4 حكام بجانب 8 مساعدين بالإضافة إلى حكمين لتقنية الفيديو.

وتابع:" جميع المباريات في البطولة ستقام بتحكيم مصري، ويتواجد محمود البنا ومحمد عادل للمباريات الأخرى".

واختتم: " أناشد الجماهير بالحضور في المباريات من أجل نجاح وخروج البطولة بشكل يليق بسمعة مصر ".

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