الدكتورة غادة عبد الرحيم على تشارك فى مناقشة رسالتي ماجستير بجامعة عين شمس

تناقش كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس غداً الأحد رسالة ماجيستير الدراسات النفسية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بقسم الدراسات النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حول ملف استخدام القصص الموسيقية الحركية لخفض نقص الانتباه وفرض الحركة لدى عينة من الأطفال والمقدمة من الباحثة إيمان عبد المرضى محمدى وهدان

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى استاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتورة غادة عبد الرحيم على استاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة وتتكون لجنة المناقشة من الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى استاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتور أمل محمد حمد استاذ علم النفس المساعد بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتورة شيرين عبد المعطى على استاذ التربية الموسيقية المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية والدكتورة غادة عبد الرحيم على استاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة التى أكدت الاهمية الكبيرة لهذه الرسالة فى ظل الاهتمام الكبير من مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء اولوية قصوى للاهتمام بملف ذوى الهمم بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.



كما تناقش كلية الدراسات العليا قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة مريم لويز ضيف أسعد وذلك غداً الأحد تحت إشراف الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى استاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتورة غادة عبد الرحيم على استاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة

وتتكون لجنة المناقشة من الدكتورة اسماء عبد العال الكبرى استاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتور محمد رزق البحيرى استاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتور شيرين عبد المعطى على استاذ التربية الموسيقية للطفل المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية والدكتورة غادة عبد الرحيم على استاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة

والتى تشارك ولأول مرة فى مناقشة مثل هذه الأبحاث الجامعية المهمة.



وأعربت الدكتورة غادة عبد الرحيم على عن سعادتها الغامرة بالمشاركة فى مثل هذه الأعمال الجامعية التى سيكون لها دورها المهم فى تنمية مهارات الأطفال.