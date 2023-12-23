المصريون بالخارج يطالبون إتاحة سبل ميسرة لاقتناء المنتجات اليدوية المصرية.. ووزيرة الهجرة ترد

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج خلال كل زيارة حريصون على الحديث عن تميز المنتجات المصرية.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن ابناء مصر بالخارج طالبوا بأن نتيح لهم سبل ميسرة لاقتناء المنتجات اليدوية المصرية، والتي تعكس التراث المصري وحرفية ومهارة الفنان المصري الذي نجح في تجسيد الواقع وتحويله إلى تحف فنية.

ولفتت الوزيرة، الى أنه الجاري العمل على تدشين التطبيق قريبا، ويتضمن مختلف المحفزات للمصريين بالخارج، لدعمهم وتعزيز ربطهم بالوطن، بجانب دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر جديدة للعملة الصعبة.

يذكر أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قد استقبل السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية، والسفير د. محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي.



حيث اتفق الوزيران السفيرة سها جندي واللواء هشام آمنة على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة للبدء فى تنفيذ الأفكار والمقترحات التى تم عرضها خلال الاجتماع، بما يدعم جهود الوزارتين فى دعم المنتجات التراثية والحرفية واليدوية، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المصرية.