جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، حبس سيدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بقتل صديقتها لخلافات مالية بمنطقة المطرية.

قرار جديد في واقعة سيدة متهمة بقتل صديقتها لخلافات مالية بالمطرية

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة سيدة مهشمة الرأس. وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ـ ثم استلَّت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، وطلبت تقريرًا مفصلًا حول ملابسات الوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

قرار جديد في واقعة سقوط سيدة من بلكونة منزلها بحلوان

كما امرت النيابة العامة بالقاهره ،بحفظ التحقيقات في واقعة إنهاء ربة منزل، حياتها أثناء سقوطها من الطابق الخامس من منزلها في المنطقة حلوان لعدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات، إن المتوفية كانت تمر بحالة نفسية سيئة قبل عدة أيام من الواقعة، وأنها يوم الواقعة كانت تقف في بلكونة شقتها إلا أنها سقطت منها.

وأضافت التحقيقات، أن أهل المتوفية أكدوا أنها حاولت قبل أيام من وفاتها التخلص من حياتها من خلال تناولها السم، موضحين أنهم نجحوا في إنقاذها ونقلها إلى المستشفى واسعافها.

وأكدت التحقيقات الأولية، أن أسرة المتوفية وبعد حادث محاولة انتحارها لم يتخيلوا أن تقوم بإلقاء نفسها من البلكونة والانتحار بعد حادث تناولها السم لأنهم ظلوا بجوارها بعد الحادث خشية تعرضها لمكروه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتوفية كانت تتلقى علاجا بسبب دخولها في تلك الأزمة النفسية، موضحة أن المتوفية لديها 3 أبناء كما أن زوجها يعمل في إحدى الدول العربية.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة حلوان، إخطارًا من أحد المستشفى، بوصول ربه منزل جثة هامدة، وادعاء السقوط من الطابق الخامس من منزلها.

وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى م. س في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 9 أشخاص في حادثتي تصادم بالمنيا

كما تعرض 9 أشخاص للاصابة علي مدار اليوم ، وذلك في حادثي على طريقي الصعيد الصحراوي الشرقي والغربي في المنيا، وتوالت النيابة التحقيق في الوقائع السابقة .

كانت البداية بتلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وتامين الطرق، إلى موقع الحادثين، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال قرية بلنصورة، بمركز أبوقرقاص، اتجاه المنيا، بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص، مقيمين بملوي والقاهرة.

والحادث الثاني كان تصادم سيارة ربع نقل، وأخرى ملاكي، أعلى نفق قرية بني حسن، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، بسبب السرعة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص، مقيمين جميعا في ملوي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفتي المنيا العام وملوي التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبات، تحت تصرف النيابة العامة.