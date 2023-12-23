"الشخصية المصرية والقومية العربية" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وتحت عنوان "الشخصية المصرية والقومية العربية"، شهدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة ثقافية، استعرض خلالها محمد محمود صالح -محاضر تنمية بشرية- بعض عناوين الكتب التي تناولت الشخصية المصرية مثل؛ "شخصية مصر" لجمال حمدان، و"الأعمدة السبعة للشخصية المصرية"، وكتاب "عروبة مصر"، ثم أوضح "صالح" ملامح الشخصية المصرية التى يمتزج فيها الزمان والمكان، فمصر ليست شيئا واحدا بل مزيج رائع من اليونانية والإفريقية والأورومتوسطية، كما أن الشخصية المصرية مزيج من العروبة والإسلام والفرعونى، وهو ما شكل تاريخا مميزا لمصر وشخصية مستقلة لها.

وأشار إلي أن الشخصية المصرية وعلاقتها بالقومية العربية، والتى أرجعها لسيدنا إسماعيل -عليه السلام- مما خلق جذورا مميزة لمصر العربية، موضحا علاقة مصر بالعروبة مع بدايات الفتح الإسلامي مرورا بفترة تاريخ مصر الإسلامية حتي الآن، حيث تقوم الدولة المصرية بجهود بارزة وسط المنطقة العربية.

"أهمية النظافة والوقاية من الأمراض".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مدرسة الشيخ حسن الابتدائية حملة توعية حول "أهمية النظافة والوقاية من الأمراض"، شارك بها كلا من رشا جابر، وصفاء عويس من المركز الطبي الحضري.

خلال فعاليات الحملة أوضحت رشا جابر مشرفة صحية أهمية النظافة فى حياتنا، وأنها تبدأ منذ الصغر، مؤكدة علي خطوات هامة للوقاية من الأمراض منها؛ غسيل اليدين بالصابون جيدا، مما يقتل أى ميكروبات بين الأظافر.

ومن جانبها، أشارت صفاء عويس- مشرفة صحية-إلي الأطعمة الضارة التى أصبحت عادة في غذاءنا، موضحة خطرها على الصحة، وضرورة استبدالها بمأكولات صحية يتم إعدادها داخل المنزل، أيضا تناول الخضروات، والفواكه الطازجة، والابتعاد عن المياه الغازية، لما تسببه من هشاشة عظام، وتدمر تكوين الجسم.

من جانب آخر، نفذ بيت ثقافة أبشواى ورشة فنون تشكيلية لتعليم أساسيات رسم البورتريه، بالقلم الرصاص والألوان الخشب، تدريب أحمد السيد فهمى مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، بالإضافة إلي ورشة أخري لإعادة تدوير مخلفات البيئة، بمكتبة الطفل والشباب بطامية، تم خلالها عمل شكل ديكوري بمناسبة العام الميلادي الجديد، نفذتها نجلاء عبد الرحمن مشرفة نادي الطفل، وأخري بمكتبة حي جنوب، نفذتها إسراء عبد العليم مسئول الفنون التشكيلية، لعمل زينة رأس السنة من السلك القطيفة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.