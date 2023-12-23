الاتحاد يضرب الرائد بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

حقق فريق الرائد فوزًا مثيرًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: بامسعود - فابينهو – سلطان الفرحان – مدالله العليان

الوسط: كورنادو - نجولو كانتي – فيصل الغامدي

الهجوم: رومارينهو – كريم بنزيما – الصحفي

افتتح فريق الرائد التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 22 عن طريق النجم كريم البركاوي، قبل أن يعود الاتحاد سريعًا ويسجل التعادل في الدقيقة 25 عن طريق النجم البرازيلي رومارينيو.

وف الدقيقة 72 تمكن اللاعب كريم البركاوي من العودة للتسجيل ووضع الهدف الشخصي الثاني له والثاني للرائد ليستعيد الفريق التقدمـ قبل أن يضع محمد سالم الدوسري بصمته على الهدف الثالث لرائد التحدي وينتهي اللقاء بنتيجة 3-1.

بهذه النتيجة يتراجع فريق الاتحاد إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد توقف رصيده عند 28 نقطة، في حين ارتفع رصيد الرائد إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر بدوري روشن.