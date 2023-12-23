قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة اثر سقوطها من علو بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في بداية عقدها الثاني بها آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء.



وبالتقابل مع أسرتها أفادوا باختلال توازنها أثناء قيامها بنشر الملابس ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.