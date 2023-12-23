إنطلاق فعاليات مهرجان قبيلة الفوايد للشعر البدوي

إنطلق منذ أيام مهرجان شعراء قبيلة الفوايد الذي يشهد فعاليات مسابقة بين الشعراء، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في الشعر وكتابة الرواية، ويشمل الشعراء بمصر وليبيا.

وتعد المسابقة هي الأولى من نوعها التي تنظمها قبيلة الفوايد البراغيث السعادي في مصر بين أبناء القبيلة لنشر الوعي الثقافي وإحياء التراث البدوي المصري الاصيل.

خلال ذلك انطلقت فعاليات المهرجان منتصف ديسمبر الجاري وماتزال مستمرة لاكتشاف المواهب في الشعر والرواية، وتشمل المسابقة جائزة لأفضل شاعر وافضل راوي أيضاً، نظراً لقيمة الراوي وأهميته وذلك بحضور لجنة تحكيم وتقييم من كبار شعراء البادية في مصر، وذلك تحت شعار "إن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها".

وقال عمر سليمان الفايدي عضو اللجنة الإعلامية أن الهدف الأساسي من هذه المسابقة يتمثل في لفت نظر المجتمع البدوي، وكذلك باقي المجتمعات والأفراد إلى أهمية التراث البدوي المصري، وإن تسجيله يهدف للفت النظر إليه كونه تراث ثمين ومُقدّر، مما يمكننا من الحفاظ عليه، بالإضافة إلى إعادة إحياء تراث البادية من خلال إقامة ندوات ثقافية وشعرية بشكل سنوي، ومن خلال هذا المهرجان الذي دشنته قبيلة الفوايد البراغيث السعادي في مصر أدعو جميع القبائل المصرية العربية في مصر بأن يكون لديها مهرجان خاص ومسابقات في ذات الإطار والهدف من ذلك هو المحافظة على التراث والموروث البدوي المصري، مضيفا أن المسابقة تُعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين الشباب المتسابقين ووضع التدابير التي من شأنها أن تُبرز ثقافتنا العربية البدوية وتراثنا، وتُقدمها للعالم كموروث شعبي يجب الحفاظ عليه.

ومن جانبه أشار أحمد الطيري الفايدي عضو اللجنة الإعلامية للمسابقة، إلى أن المسابقة تهدف إلى إظهار هذا التراث الثقافي الذى تمتاز به تقافتنا البدوية المصرية العربية، وتُلقي الضوء نحو انفتاحنا على الثقافات العالمية، من خلال جيل جديد تَمكن من أساليب التكنولوجيا الحديثة، وطوعها للاطلاع على الثقافات العالمية، ونشر الثقافة البدوية على نطاق عالمي، بفنونها وآدابها وتراثها للعالم.

مهرجان الشعر البدوي يهدف إلى نشر الوعي الثقافي والفني

وتتمثل أهمية المسابقات الشعرية في ترسيخ التلاحم الحقيقى بين أبناء القبيلة وابناء القبائل الأخرى، من خلال نشر الوعي الثقافي والفني والتعرف على التراث والموروثات البدوية للمجتمع المصري، فضلا عن الأثر الفعال لتلك المسابقات الثقافية خاصة لدى الشباب الموهوب الصاعد وايضاً الحفاظ على التراث والهوية البدوية وحمايته من الإندثار ودعمًا للطاقات والقدرات الشبابية ويشهد المهرجان دعما كبيرا من شعراء البادية والفنانين في مصر وليبيا، بالإضافة إلى عدد من حكماء وعواقل ومشايخ القبائل العربية المصرية والليبية.