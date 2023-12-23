وكيل صحة سوهاج يتابع حملة "طرق الأبواب" مع إدارة تنظيم الأسرة

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعا مع إدارة تنظيم الأسرة، بحضور الدكتورة عبير ابو المجد مدير الإدارة وجميع فريق عمل إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وذلك بشأن مناقشة نتائج حملة طرق الأبواب وبرنامج أسرة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الادارة، وذلك في اطار تعزيز وتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والنهوض والإرتقاء بالصحة الإنجابية بالمحافظة والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجميع أرجاء المحافظة .

ومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة، على التاكد من دقة البيانات ، وبذل المزيد من الجهد للوصول الى جميع المستهدفين وتقديم الخدمة لهم ، مؤكداً على تذليل كافة العقبات امام الفرق الطبية المشاركة، موجها بعرض النتائج أولا بأول واطلاعه على كل المستجدات .

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن صرف جميع الوسائل بالمجان وكذلك الفحوصات وجميع الخدمات وأن جميع الكوادر الطبية تم تدريبها ويتم تدريبها بإستمرار ليكونوا قادرين على تقديم خدمة متميزة للمنتفعات ، لافتاً الى أن إدارة تنظيم الأسرة حققت انجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية مؤكداً على سعي المديرية لتطوير العمل بحملات تنظيم الأسرة بكفاءة عالية لتحقيق نتائج أكثر إيجابية مستقبلاً.