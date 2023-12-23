«إيليت للاستشارات المالية» تتفاوض مع شركة استثمار عقارى لطرحها بالبورصة

75 مليون جنيه رأس المال

تتفاوض شركة «إيليت للاستشارات المالية» مع إحدى الشركات العاملة بمجال الاستثمار العقارى، تمهيدا لقيدها وطرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال الدكتور سيف عونى العضو المنتدب لشركة «إيليت» إنه يتم التفاوض مع شركة «كارجو» للاستثمار العقارى، بهدف وضع استراتيجية كاملة للشركة، من خطة عمل، وهيكلة مالية، وفنية، وإدارية، بما يسمح بقيدها وطرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن رأس مال الشركة يبلغ 75 مليون جنيه، وأن الحصة المستهدف طرحها تصل إلى نحو25%.

أشار «عوني» إلى أن أنه متوقع أن تكون عملية الطرح بالربع الأول من العام القادم2024.

كما أشار إلى أن «إيليت» تجرى أيضاً مفاوضات متقدمة مع إحدى سلاسل الصيدليات، بهدف إجراء تقييم شامل، يتضمن تقيمًا ماليًا، ودراسة خطة أعمال متكاملة، وأيضاً دراسة تفصيلية لحركة رأس المال العامل الخاص بها...كما تقوم «إيليت» بالتقييم أيضاً لعدد من شركات الأدوية، بهدف الدمج.

قامت «ايليت» على مدار عام2023 بالعديد من التقييمات لعدد من البنوك، والقطاعات المختلفة، حيث وصلت عمليات التقييمات إلى نحو150 عملية بقطاعات متنوعة... تعد «ايليت» من الشركات التى تحظى بثقة واحترافية عالية فى العمل.