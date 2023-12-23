حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. بارد على أغلب الأنحاء وأمطار ورياح

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بيانًا توضيحيًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 24 ديسمبر وحتى الجمعة 29 ديسمبر 2023 على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

معتدل على جنوب سيناء.

حالة الطقس ليلًا:

بارد على أغلب الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

يوم الأحد 24 ديسمبر:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

يوم الاثنين 25 ديسمبر:

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 26 ديسمبر وحتى الخميس 28 ديسمبر:

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 29 ديسمبر:

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.