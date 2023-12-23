دول الساحل الإفريقي تثمن مبادرة عاهل المغرب للوصول للمحيط الأطلسي

أعرب وزراء خارجية دول الساحل الإفريقي عن تثمينهم لمبادرة الملك محمد السادس؛ لتسهيل مرورهم إلى المحيط الأطللسي، وعلى العرض المغربي بوضع البنيات التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة دول الساحل، لتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد وزراء خارجية بوركينافاسو ومالي والنيجير وتشاد - في ختام الاجتماع الوزاري التنسيقي للمبادرة، الذي عقد اليوم السبت، بمدينة مراكش المغربية، بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة - انخراط بلدانهم في هذه المبادرة ذات البعدين الإقليمي والدولي، كما اتفق الوزراء على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل هذه المبادرة.

وشدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة التي تأتي في إطار إجراءات التضامن الفاعل للعاهل المغربي، مع البلدان الإفريقية، عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي توفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل.

ورحب الوزراء بالمقاربة الشاملة والتشاركية التي تم نهجها من أجل تجسيد هذه المبادرة، وأكدوا على طموحهم المشترك لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب - جنوب والتنمية المشتركة.

واتفق الوزراء - أيضا - على القيام، في أقرب الآجال، بإعداد المقترحات التي ستُعرضُ على الملك محمد السادس، و رؤساء بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية تشاد.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن - في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء - أنه "من أجل تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، اقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي" وأن "المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول " لدعم هذه المبادرة. كما أكد "أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي".