إلغاء احتفالات الكريسماس فى بيت لحم تضامنا مع غزة

اعلنت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن احتفالات أعياد الكريسماس فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية تم إلغاؤها تضامنًا مع سكان غزة وسط استمرار حرب إسرائيل.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضحت الصحيفة الأمريكية أن المشهد المعتاد لاحتفالات الكريسماس فى بيت لحم حيث يمتلئ سطح قاعة كنيسة المهد بطواقم التصوير من جميع أنحاء العالم لالتقاط صورة الشجرة الشاهقة فى ساحة الكنيسة، لن يكون هناك هذا العام ذلك المشهد المعتاد فالاجواء فى بيت لحم عشية عيد الميلاد هذا العام كئيبة ومظلمة وحزينة.