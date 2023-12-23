البازلاء تحرج راية فودز.. الشركة تكشف حقيقة التصدير لإسرائيل (صور)

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي شركة راية فودزبد بعد تداول صورًا لتصدير منتجات زراعية تحمل اسم الشركة لدولة الاحتلال ودون عليها التصدير لمدن إسرائيلية، الأمر الذي آثار جدلًا واسعًا.

على الفور أصدرت راية فودز بيانا عاجلا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: “في أعقاب انتشار بعض الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لعبوة أغذية منسوبة لشركة راية فودز مدون عليها باللغة العبرية؛ توجه الشركة عناية عملائها الكرام وجموع الشعب المصري إلى أن شركة راية فودز هي شركة وطنية مملوكة بالكامل لمصريين، وتعتبر إحدى كبرى الشركات المصرية والعالمية التي تعمل في مجال إنتاج وبيع الخضروات والفاكهة المجمدة، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 40 دولة حول العالم، كما أنها إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة التي تعمل في أكثر من 11 قطاعًا تجاريًا وصناعيًا، ويعمل لديها أكثر من 16000 موظف”.

أكدت الشركة أنها تتعاقد مع العديد من الموردين الوسطاء في مختلف دول العالم وبدورهم ومن خلال تعاقدات منفصلة عن راية عبر حلقة ثالثة تشمل وجهات البيع النهائية يقومون بتوزيع منتجات الشركة حول العالم، ويتخير الوسطاء تصميم العبوات ولغة الكتابة عليها وفقا لاتفاقات بين المورد الوسيط وجهات البيع النهائية - من دون تدخل من شركة راية في تلك التعاقدات وفقًا للعرف التجاري السائد، الذي من شأنه عدم المساس بالقضايا الوطنية والعربية.

وجدير بالذكر أن الشركة قد تعاقدت منذ فترة طويلة مع أحد الوسطاء حول العالم وهي شركة سويدية لتقوم بتوزيع منتجات الشركة دون تحديد الوجهة البيعية أو التدخل في اشتراطات التعاقد، وأنها من قامت بالتعاقد بخصوص المنتجات المنتشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، ننوه بأن آخر شحنة تم بيعها للوسيط - الوسيط السويدي - كانت في مايو ٢٠٢٣.