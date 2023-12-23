عامل ينهي حياته بالمنيا

شهت مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، واقعة انتحار أقدم عامل على إنهاء حياته، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بقيام عامل بإحدى قرى مركز ملوي بإنهاء حياته بعد أن قام بنصب مشنقة لنفسه داخل المنزل.

انتقلت سيارة الإسعاف والشرطة وتبين قيام ص.ص. ت 37 سنة عامل مقيم بإحدى قرى مركز ملوي، بإنهاء حياته شنقًا، تم إخطار النيابة العامة، التي قامت بمعاينة مسرح الواقعة، وقررت نقل المصاب إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.