عاجل
بشرى سارة.. هبوط سعر كيلو السكر لـ27 جنيها في هذا الموعد
السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

عامل ينهي حياته بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهت مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، واقعة انتحار أقدم عامل على إنهاء حياته، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بقيام عامل بإحدى قرى مركز ملوي بإنهاء حياته بعد أن قام بنصب مشنقة لنفسه داخل المنزل.

انتقلت سيارة الإسعاف والشرطة وتبين قيام ص.ص. ت 37 سنة عامل مقيم بإحدى قرى مركز ملوي، بإنهاء حياته شنقًا، تم إخطار النيابة العامة، التي قامت بمعاينة مسرح الواقعة، وقررت نقل المصاب إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الجريدة الورقية