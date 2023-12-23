أين يقضي المليارديرات عطلاتهم

يقضي الكثير من الناس موسم العطلات في المنزل مع الأصدقاء أو العائلة.

في هذه الأثناء، يسافر أغنى أغنياء العالم بالطائرات إلى مدن التزلج والمنازل الثانية والمنتجعات.

فيما يلي نظرة على بعض الوجهات الأكثر شعبية للأثرياء خلال العطلات.

قد لا يكون هناك مكان يضاهي منزلاً ثانياً لقضاء العطلات - أو شاليه فاخر في غشتاد، أو يخت قبالة سانت بارث، أو فندق بتكلفة 3000 دولار في الليلة في منطقة البحر الكاريبي.

يختار بعض أغنى الناس في العالم قضاء يوم عيد الميلاد الفعلي في المنزل، حسبما قال العديد من خبراء الثروات لموقع Business Insider، ولكن في كثير من الأحيان ليس مكان إقامتهم الأساسي.

سواء كانت مزرعة في وايومنغ أو قصرًا على الشاطئ في مارثا فينيارد، فإنهم يحاولون الذهاب إلى أكبر مساحة للتجمع، حسبما قالت نيكول بولارد بايم، مؤسسة شركة Lalaluxe للتصميم والتسوق الفاخر، لـ BI.

وقالت: "يبني الكثير من الناس منازل كبيرة في أسبن لهذا السبب بالتحديد، بحيث يمكن لجميع أفراد الأسرة الذهاب وقضاء ذلك الوقت معًا". "كل هدية تحت الشمس تصل، بالفعل تحت الشجرة قبل أن تصل إلى هناك."

يتمتع منتجع كولورادو للتزلج بأعلى كثافة من تلك التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أو أكثر في الولايات المتحدة، وفقًا لشركة Wealth-X، مع واحد لكل 67 ساكنًا، وقد تم رصد المليارديرات مثل جيف بيزوس ومايكل ديل هناك.

وتشمل منتجعات التزلج الشهيرة الأخرى في الولايات المتحدة تاهو وفيل، كما يقول وينستون تشيسترفيلد، مؤسس شركة بارتون، وهي شركة استشارية تركز على الرفاهية والأثرياء.

وفي أوروبا، غشتاد وفيربير في سويسرا؛ كيتزبوهيل في النمسا، المشهورة بسباق التزلج على جبال الألب السنوي؛ وكورشوفيل 1850 في جبال الألب الفرنسية، هي الأعلى. ومن المعروف أن الأخير يستضيف كبار الشخصيات مثل ديفيد وفيكتوريا بيكهام وإلتون جون والأمير ويليام وكيت ميدلتون.

قال تشيسترفيلد عن الأثرياء: "إنهم يحبون الذهاب إلى الأماكن التي بها مدينة راسخة وأماكن راسخة للذهاب إليها تكون راقية". على سبيل المثال، يوجد في كيتزبوهيل فرع لمطعم زوما الياباني، ويوجد في كورشيفال موقع متقدم لفندق شيفال بلانك الفاخر.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الدفء - أو يرغبون في قضاء أسبوع على الشاطئ للتخلص من الجليد بعد المنحدرات - تظل منطقة البحر الكاريبي وجهة شهيرة، سواء عن طريق البر أو البحر.

جامبي باي، منتجع في أنتيغوا، حيث يقال إن أوبرا وينفري وبول مكارتني لديهما منازل.

وقد استضافت سانت بارث، وهي وجهة شهيرة بشكل خاص لليلة رأس السنة الجديدة، بيزوس وخطيبته لورين سانشيز، واليخوت المملوكة للمليارديرات ديفيد جيفن وباري ديلر وزوجته ديان فون فورستنبرج وسيرجي برين وبرنارد أرنو. رصدت قبالة سواحلها.

ويختار آخرون منتجعًا معينًا ويأتون إليه عامًا بعد عام.

قال تشيسترفيلد: "إنهم يريدون ألا يفعلوا أي شيء". "إنهم يريدون أن يتم خدمتهم، يريدون أن يتم الاعتناء بهم."

يعد منتجع جامبي باي، وهو منتجع في أنتيغوا حيث يقال إن أوبرا وينفري وريتشارد برانسون لديهما منازل، من المنتجعات الشهيرة. تبدأ أسعار الغرف هناك من 2700 دولار في الليلة، على الرغم من أن المليارديرات من المحتمل أن ينفقوا على فيلا تبلغ قيمتها 13300 دولار في الليلة. يعد فندق Aman في جمهورية الدومينيكان، والذي تبلغ تكلفة الغرف فيه 2900 دولار إلى 4200 دولار في الليلة، خيارًا شائعًا آخر.

على الجانب الآخر من معادلة الطقس الدافئ، توجد أفريقيا، وهي وجهة شهيرة لكل من الأزواج والعائلات، حسبما قالت إليزابيث براون، مديرة العملاء في شركة نايتسبريدج لخدمات السفر وأسلوب الحياة ومقرها نيويورك، لـ BI.

يستأجر الأثرياء فيلات خاصة في المحميات الطبيعية، مثل Ol Jogi في كينيا أو جزيرة Saanane في تنزانيا، والتي يمكن أن تصل إلى 40 ألف دولار في الليلة.

إذا لم يكن هذا بعيدًا بما فيه الكفاية، فهناك دائمًا مساحة. وكما قال بولارد بايم، فإن الذهاب إلى المدار هو "المرونة القصوى لفئة المليارديرات".