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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| جيش الاحتلال ينشر أسماء وصور الجنود الـ 5 القتلى اليوم (صور)

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

نشر الجيش الإسرائيلي، صور وأسماء الـ 5 جنود الذين قتلوا اليوم على يد المقاومة الفلسطينية، وكان أحدهما قائد فرقة في لواء الناحال.

أسماء الجنود الـ 5 القتلى: 

 

النقيب أوشري موشيه بوتشاك 22 عاماً، قائد فريق في دورية الناحال

 

الرقيب نير رفائيل كنعانيان 20 عاماً من، مقاتل في دورية جفعاتي

 

الرقيب برهانو كاسيا 22 عاماً، مقاتل في دورية جفعات

 

الرائد احتياطي شاي ترمين 26 عاماً، مقاتل في الكتيبة 6623

 

الرقيب الاحتياطي الرائد ألكسندر سبيتز 41 عاماً، مقاتل في الكتيبة 6623

 

وعلى جانب آخر، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن تهديدات ثلاثي الحرب الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة، فارغة ولا تعبر سوى عن إفلاس.

 

وأضاف حمدان، أن الأسرى الإسرائيليون متروكون في غزة، لأن نتنياهو أراد ذلك وأقول لعائلاتهم إن عليكم أن تقرروا مصير أبنائكم، ولا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان كاملاً، مؤكدا أن استراتيجية انهارت في هزيمة حماس وفشلت فشلاً ذريعاً، وجنودنا يسيطرون في الميدان.

 

ولفت إلى أن الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل والحوامل، مطالبا المؤسسات الدولية بحماية مراكز الإيواء والنازحين والمؤسسات الطبية وكوادرها، منوها إلى ما يعانيه أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الاحتلال من تعذيب وانتهاك.

 

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