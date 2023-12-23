تقدم اَرسنال بالهدف الأول أمام نظيره ليفربول في المباراة التي تُقام خلال الوقت الراهن على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

سجل هدف الجانرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جابرييل دوس سانتوس بعد كرة رأسية سكنت الشباك.

شاهد..هدف جابرييل لاعب آرسنال في شباك ليفربول (فيديو)

وكان اَرسنال قد بدأ المباراة أمام ليفربول بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: رايا.

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جيسوس

بينما بدأ يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.