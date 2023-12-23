مصر تكفي نفسها من الغاز الطبيعي وتصدره للخارج.. أستاذ هندسة البترول يكشف

كشف رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، الإنجازات التي حققها قطاع البترول في مصر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا، ولكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي تجنبت مصر أزمة اقتصادية كبيرة خاصة في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مشددًا على أن مصر أصبحت تكفي نفسها من الغاز الطبيعي وتصدره للخارج.

الغاز الطبيعي

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة، خلال حوار له مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على فضائية " صدى البلد"، أن مصر شاركت في مؤتمر "كوب 27" العام الماضي الذي عقد في شرم الشيخ وأظهرت ريادتها في مجال تصنيع الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر هو نوع من الطاقة النظيفة التي لا تنبعث منها غازات ضارة بالبيئة، وأنها من الدول الرائدة في تصنيع الهيدروجين.

وشدد أستاذ هندسة البترول، على أن مصر تسعى للدخول في عالم الطاقة النظيفة بخطوات مدروسة، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي هو من أقل مصادر الطاقة انبعاثًا للغازات الضارة، منوهًا بأن القارة الإفريقية هي من أقل القارات في انبعاثات الطاقة الضارة، وأن مصر تلعب دورًا فعالًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة السمراء.

علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن قرار البدء في تحرير سعر سوق الغاز الطبيعي وطرحه للقطاع الخاص خلال الـ3 سنوات، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى ولكن قانون هيئة البترول كان يحذر تداول المنتجات البترولية على غير هيئة البترول.

تحرير سعر سوق الغاز الطبيعي

وأشار إلى أن حذر تداول المنتجات البترولية على غير هيئة البترول كان حفاظًا على استقرار السوق وبسبب التخوف من دخول بضائع من الخارج أرخص من بيعها في مصر، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وأكد أنه في ظل التوترات الجيوسياسية واستمرار الأزمات هناك اضطرابات في عالم الطاقة وهناك طلبات زائدة على الطاقة، منوهًا بان رجال الأعمال طلبوا استيراد الغاز الطبيعي منذ عام 2012، موضحًا بأن أسعار الغاز المثال تتراوح من 8 لـ10 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحًا أن استيراد الغاز المثال من الخارج بهذا السعر قد يكون صعب على بعض الصناعات، إلا إذا كان سيأتي عن طريق الأنبوب وهناك احتمال لمد أنبوب مع قبرص الفترة المقبلة.