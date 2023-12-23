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السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود من قواته أحدهم قائد فرقة في لواء الناحال

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة ضباط  وجنود، وإصابة خمسة آخرين  في معارك اليوم  جنوب وشمال قطاع غزة، وأحد القتلى الخمسة قائد فرقة في لواء الناحال.

وعلى جانب آخر، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن تهديدات ثلاثي الحرب الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة، فارغة ولا تعبر سوى عن إفلاس.

وأعلنت مستشفى "سوروكا" بالنقب، استقبالها اليوم 14 جريحاً من الجيش الإسرائيلي، أُصيبوا خلال المعارك في قطاع غزة 7 منهم في حالة خطيرة.

وأضاف حمدان، أن الأسرى الإسرائيليون متروكون في غزة، لأن نتنياهو أراد ذلك وأقول لعائلاتهم إن عليكم أن تقرروا مصير أبنائكم، ولا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان كاملاً، مؤكدا أن استراتيجية انهارت في هزيمة حماس وفشلت فشلاً ذريعاً، وجنودنا يسيطرون في الميدان.

 

ولفت إلى أن الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل والحوامل، مطالبا المؤسسات الدولية بحماية مراكز الإيواء والنازحين والمؤسسات الطبية وكوادرها، منوها إلى ما يعانيه أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الاحتلال من تعذيب وانتهاك.

 

 

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