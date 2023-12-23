ورشة عمل عن" استخدام وسائل الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين" بالفيوم

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشة عمل استخدام وسائل الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين، بمشاركة محافظات، الفيوم والقاهرة وبني سويف والشرقية وسوهاج.

ونظمت ورشة العمل مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة التخطيط والمشروعات)بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم (منظمة اليونسكو)، عن استخدام وسائل الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتى تستمر خلال الفترة من السبت 23 ديسمبر وحتى الأثنين 25 ديسمبر 2023، بقاعة مركز التعليم المدنى فى قرية شكشوك، بمحافظة الفيوم.

وتستهدف ورشة العمل طلاب مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية في المدارس المنتسبة لليونسكو، وهى في الفيوم: مدرسة الإسلامية الخاصة للغات، ومدرسة الفيوم الثانوية بنات ، ومدرسة الفيوم الزراعية بإدارة غرب، و الجمعية المصرية ومدرسة عبد التواب الغابي ومدرسة السلام بإدارة سنورس التعليمية.

وحضر مع الطلاب منسق اليونسكو من كل مديرية وتم اختيار الفيوم لاستضافة الحدث باعتبارها إحدى مدن التعلم مدى الحياة التابعة لليونسكو.

وبدأت فاعليات الورشة بكلمة الافتتاح من الدكتورة وكيل الوزارة ، وكلمة نجلاء أحمد مدير المكتب الفنى للأمين العام و اسلام الطحاوي المنسق الاعلامي لليونسكو ثم عرض فيديو عن أهم انجازات مديرية التربية والتعليم بالفيوم في ملف (الفيوم مدينة للتعلم مدى الحياة).

وحضر ورشة العمل، الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم، وريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتورة فاطمة الماوردي مسؤول اليونسكو بالمديرية ، و الصالحين عمر الصالحين مسؤول اليونسكو بإدارة غرب الفيوم، و محمد سعد مسؤول اليونسكو بإدارة سنورس التعليمية، ومن اللجنة الوطنية التربية والعلوم (اليونسكو) الدكتور محمد البحراوي أستاذ بكلية الإعلام جامعة الأزهر واحد خبراء الورشة، والدكتور فتحى أبو الحمد مدير تحرير جريدة الجمهورية وأحد خبراء الورشة ، ونجلاء أحمد مدير المكتب الفنى للأمين العام، واسلام الطحاوي مسؤول الاعلامى باللجنة الوطنية ومنسق المشروع.

مواعيد امتحانات النقل بالفيوم

ومن جهه اخرى اعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول فى مدارس المحافظة وصرحت الدكتورة امانى قنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان الامتحانات سوف تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وتستمر حتى الاثنين 15 يناير .

وتبدا امتحانات الصفين الاول و الثانى الاعدادى "عام ورياضى" يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاثنين 15 يناير وامتحانات الصف الاول والثانى الاعدادى "مهنى" تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاحد 14 يناير وامتحانات الصف الثالث الاعدادى"عام ورياضى" تبدأ يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 ينايروالصف الثالث الاعدادى المهنى تبدأ الامتحانات يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوى يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 يناير وتبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم الاحد 14 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

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