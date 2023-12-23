تكنولوجيا هواوي تقود تحدي السيارات الكهربائية المنافسة لشركة BYD وTesla

تشن شركة هواوي تكنولوجيز هجوما كاملا في سوق السيارات الكهربائية، وتشكيل علاقات مع شركات صناعة السيارات الأصغر حجما لتوسيع شبكة العملاء الذين يستخدمون تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها.

هذا الجهد يؤتي ثماره. تلقت سيارة Aito M7 الهجينة التي تم تجديدها من خلال مشروع مشترك بين شركة Huawei وشركة صناعة السيارات متوسطة الحجم Seres Group، 100000 طلب في شهرين ونصف بعد إطلاقها في سبتمبر.

قال رجل في الثلاثينات من عمره اشترى سيارة أيتو M7 في أكتوبر من وكالة بيع في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ: "كانت تكنولوجيا القيادة الذاتية هي العامل الحاسم". لقد فكر في شركة أودي وشركة السيارات الكهربائية الصينية الناشئة Li Auto قبل اختيار Aito M7 بناءً على توصية شركة Huawei.



إن سيارة M7 التي تم تجديدها حديثًا هي نوع من السيارات الهجينة الإضافية المعروفة باسم EV موسع النطاق. ويبدأ السعر بحوالي 250 ألف يوان (35 ألف دولار)، وهو أقل قليلاً من الموديل Y الأساسي لشركة تسلا.

أحدث تقنيات القيادة الآلية في M7 هي نقطة بيعها. ويدعم النظام وظائف التوجيه والتسارع والكبح، مع إمكانيات مشابهة لنظام مساعدة السائق الآلي في تيسلا. يقتصر حاليًا على المدن الكبرى ولكنه سيكون متاحًا في جميع أنحاء الصين بحلول نهاية ديسمبر.



أطلقت هواوي سيارة السيدان الكهربائية Luxeed S7 في نوفمبر بالشراكة مع Chery Auto.

ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا القيادة الذاتية، أطلقت هواوي أيضًا علامة تجارية مشتركة مع شركة شيري للسيارات المملوكة للدولة تسمى لوكسيد، والتي أطلقت أول سيارة سيدان كهربائية لها، S7، في نوفمبر.

وتقوم الشركة أيضًا بتوريد الأنظمة وقطع الغيار لعلامة السيارات الكهربائية Avatr التابعة لشركة Changan Automobile، والتي أطلقت طرازًا جديدًا في نوفمبر.

اتخذت شركة هواوي خطوة أخرى لتسريع التعاون مع شركات صناعة السيارات في نوفمبر بإعلانها عن فصل أعمالها في مجال السيارات الذكية إلى شركة جديدة. ويهدف إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء وتأمين التمويل.

وقد وقعت شركة Changan بالفعل مذكرة تفاهم مع شركة Huawei، والتي بموجبها ستحصل هي والشركات التابعة لها على ما يصل إلى 40٪ من أسهم الشركة الجديدة. وقالت شركة Seres وشركة صناعة السيارات متوسطة الحجم JAC Group إنهما تدرسان الاستثمار.

وقالت شركة بينج آن للأوراق المالية الصينية عن الشركة الجديدة: "على المدى القصير، يمكن أن تصل مبيعات السيارات السنوية ذات الصلة إلى حوالي مليون وحدة".

وتعزز شركة BYD ريادتها في السوق الصينية فيما يسمى بمركبات الطاقة الجديدة، حيث تقترب مبيعاتها السنوية من 3 ملايين وحدة لعام 2023. لكن شركات صناعة السيارات التي تستخدم تكنولوجيا هواوي تكتسب زخما ويمكن أن تصبح قوة تتفوق على شركة تسلا التي تحتل المرتبة الثانية، وهو ما يتوقع لبيع حوالي 600.000 وحدة هذا العام.

وتهدف شركات مثل Changan وSeres إلى استخدام موارد Huawei للاستجابة بسرعة للتحول السريع في مجال الكهربة. لا يقتصر الأمر على تقليل تكاليف البحث والتطوير من خلال الاعتماد على تقنيات هواوي فحسب، بل يمكن لشركات صناعة السيارات أيضًا الاستفادة من التعرف على علامة هواوي التجارية وشبكة المبيعات. مع تحول BYD إلى قوة لا يمكن إيقافها، يمكن أن تصبح Huawei القوة التقنية التي يمكن أن تلجأ إليها.

وتسارع شركة هواوي إلى تنمية أعمالها المتعلقة بالسيارات بعد أن تعرضت أعمالها في مجال الهواتف الذكية لضربة كبيرة بسبب ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة في عام 2019.

استثمرت الشركة ما مجموعه 3 مليارات دولار في قطاع السيارات على أمل تحويله إلى محرك رئيسي للأرباح.

لكن الأعمال كانت في المنطقة الحمراء للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، حيث بلغت إيراداتها 2 مليار يوان، وهو ما يمثل حوالي 0.3% فقط من إجمالي هواوي.

وقد يمثل موقف هواوي غير المستقر في ظل القيود الأمريكية مشكلة أخرى. ويعمل العديد من صانعي السيارات الصينيين على توسيع مبيعاتهم في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى. لكن العمل بشكل وثيق مع شركة هواوي قد يصبح عائقًا في سعيها لتحقيق طموحاتها الخارجية.

وفي حدث صناعي في إبريل، أعرب ريتشارد يو، رئيس قسم السيارات الذكية في شركة هواوي، عن أسفه لأن العقوبات الأمريكية جعلت من الصعب على الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية اختيار الشركة كمورد رئيسي. وقال بصراحة: "لذا فإن شركائنا يقتصرون على شركات صناعة السيارات الصينية".

لم تكن علاقات هواوي مع شركات صناعة السيارات سلسة دائمًا. أعلنت الشركة المصنعة الكبرى المملوكة للدولة مجموعة قوانغتشو للسيارات في عام 2021 أنها ستطور بشكل مشترك علامة تجارية للسيارات الكهربائية مع شركة هواوي، لكن المشروع فشل.

وقال رئيس GAC فنغ شينغيا في مقابلة أجريت في نوفمبر مع وسائل الإعلام بما في ذلك صحيفة نيكي: "بينما كان لدينا الكثير من المطالب لصنع منتجنا الفريد، كانت هواوي تحاول تطوير منصة يمكن للعديد من شركات صناعة السيارات استخدامها".