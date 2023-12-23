مياه الفيوم تتابع تنفيذ المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماع بمقر الشركة بالإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة لمناقشة مشروع إنشاء المرحلة الثالثة بمحطة مياه العزب الجديدة الجاري إنشاءها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها ٧٥٪ والأعمال الكلية ٤٢٪.

وحضر الاجتماع المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه، والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، والمهندس ايمن ماهر، والدكتور اسلام الهلالي من مركز البحوث والدراسات بكلية الهندسة ومهندسي التنفيذ والإشراف بالموقع.

وأوضح النجار، أن الهدف من إنشاء المرحلة إنتاج ١٢٠ ألف م٣ يومي لتحسين خدمات مياه الشرب في المحافظة ورفع ضغوط المياه بشبكات التوزيع لضمان حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة، مؤكدًا على أهمية وضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات لدخول المشروع حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الريف المصري من خلال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وضخ أموال واستثمارات ضخمة لدعم تلك القطاعات لتحسين سبل الحياة بالقرى الأكثر احتياجاَ.

توسعات الصرف الصحى

ومن جهه اخرى وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة ، عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة بطاقة انتاجية ٢٠ الف م٣ يومي ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الأوروبي للاستثمار (EIP) ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للإتحاد الأوروبي (NIF).

حضر توقيع العقد المهندس ياسر عقبة مدير فرع شركة ڨاباج مصر والمهندس امين عبد القوي مدير مشاريع الشركة والمهندس هشام دياب مدير متابعة المشروعات والعقود والمهندس ماهر يوسف مدير قطاع البنية التحتية والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والمهندسة منى محمود رئيس لجنه البت بالشركة.

اكد المهندس محمد عبد الجليل النجار أن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي بجميع القرى والمناطق المحرومة من الخدمة وتطويرها والعمل على عدة محاور من أجل مد خدمات الصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة.

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