رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

تابع فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، أعمال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول، من داخل لجان معاهد إدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية.

وتفقد سير العمل داخل اللجان؛ للاطمئنان على انتظام عملية الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب، كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية منذ الصباح الباكر، معهد فتيات التل الإعدادي الثانوي، ومعهد التل الكبير الابتدائي، ومعهد القرين الابتدائي، ومعهد القرين الإعدادي الثانوي، ومعهد فتيات القرين الإعدادي الثانوي.

وانطلقت الامتحانات اليوم، حيث أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في ماده القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).