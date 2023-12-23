صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي أمام آرسنال..ونونيز بديلًا

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل اللاعبين لمواجهة آرسنال، في قمة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.



يعتبر اللقاء بين المتنافسين ليفربول وآرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعني فوز الريدز انتزاع الصدارة، أما آرسنال يكفيه التعادل لمواصلة الحفاظ على تصدره.

يحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلفه أستون فيلا وليفربول بفارق نقطة وحيدة.

يتواجد محمد صلاح بشكل أساسي مع ليفربول في التشكيل الذي أعلن عنه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.



تشكيل ليفربول اليوم أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي



في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

