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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

WTC تتيح حجز واستيراد السيارات أونلاين

هشام الصافي
هشام الصافي

تتعاون شركة WTC المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي مع شركة غندور أوتو، لإطلاق خدمة طلب واستيراد السيارات أونلاين.

قال هشام الصافي الرئيس التنفيذي لشركة WTC، إن تحقيق التحول الرقمي أصبح أمر حتمي في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد واستراتيجية الدولة لرقمنة مختلف الخدمات.
أضاف الصافي أن التجارة الإلكترونية تمثل أداة مهمة ورئيسة في تحقيق التحول الرقمي، حيث تتيح للبائعين الوصول لشرائح اوسع من العملاء والمستهلكين بأماكن متفرقة بمجهود أقل.
يعتقد الصافي أن حلول التجارة الإلكترونية قابلة للتنفيذ والتوطين في مختلف القطاعات، وهو ما تعمل على تنفيذه شركة "WTC" في قطاع السيارات بالتعاون مع "غندور أوتو"، مشيراً إلى أن المنظومة الرقمية التي ستقدمها وتديرها "WTC" ستدعم خطط الشركة في التوسع بخدماتها في استيراد السيارات الشخصية، فضلا عن تحسين تجربة العميل في الحصول على خدمة مميزة من خلال خطوات بسيطة تتم عبر المنصة الرقمية للشركة.
قال وليد الغندور الرئيس التنفيذي لشركة "غندور أوتو"، إن الشركة تطلق خدمة رقمية جديدة، لأول مرة في مصر، من خلال منصتها الإلكترونية تتيح للعملاء اختيار وطلب وحجز السيارات الشخصية عبر الإنترنت لتقوم الشركة باستيراد السيارة لهم.

الجريدة الورقية