رئيس جامعة العريش يستقبل رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد، والسادة عمداء كليات التربية الرياضية على مستوي الجامعات المصرية صباح اليوم بمقر الجامعة.



وتقدم جميع الحضور بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وثقة الشعب المصري في تجديد انتخابه رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي شهدتها ربوع مصر في كافة المجالات ضمن رؤيته الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة، داعيًا المولى عز وجل بأن يوفق سيادته لما فيه الخير للبلاد وتحقيق العزة والرفعة لمصرنا الحبيبة ولشعبها العظيم.



وفي سياق متصل، جدد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصوله على ثقة الشعب المصري بتوليه منصب "رئاسة جمهورية مصر العربية"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة في قيادته الحكيمة، وكلنا خلف فخامة الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة.

