عبدالعزيز حديد المهري يتصدر السوشيال ميديا بنصائح إيجابية للمتابعين

تصدر البلوجر ورجل الأعمال عبدالعزيز حديد المهري، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعدد من الفيديوهات والنصائح الإيجابية التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل المتابعين، مشيدين بالمحتوى الذي يقدمه.

ووجه عبدالعزيز المهري، عدد من النصائح للاستفادة الإيجابية من وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن السوشيال ميديا أصبحت قوة لا يستهان بها ويجب تطويعها إيجابيا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها وتجنب تأثيرها السلبي.

ووجه البلوجر ورجل الأعمال حديثه للمتابعين، قائلا: "قبل البدء في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حدد الأهداف الخاصة بك بوضوح. هل ترغب في بناء شبكة اجتماعية، أو تعزيز مهاراتك المهنية، أو مشاركة اهتماماتك وقصصك الشخصية؟ بتحديد الأهداف، يمكنك توجيه جهودك بشكل أفضل وتحقيق أكبر استفادة".

وتابع: "هناك العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، مثل فيسبوك، تويتر، إنستجرام، لينكد إن وغيرها. قم بتحديد المنصات التي تناسب اهتماماتك وأهدافك. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في بناء شبكة احترافية، فقد تجد لينكد إن أكثر فائدة بالنسبة لك".

وأردف عبدالعزيز حديد المهري: "قد يكون الانغماس المفرط في وسائل التواصل الاجتماعي مضرًا ومسببًا للتشتت. حاول تحديد أوقات محددة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتخصيص الوقت اللازم لأنشطة أخرى هامة في حياتك، مثل العمل، الدراسة، الرياضة أو التفاعل الشخصي مع الآخرين".

واختتم قائلا: "تذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مليئة بالمحتوى السلبي والنقد اللاذع. حاول تجنب المشاركة في المناقشات السلبية والتعليقات المسيئة، وتركز بدلاً من ذلك على المحتوى الإيجابي والمفيد".