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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة تعلن توصل أطراف النزاع في اليمن لاتفاق جديد لوقف نار

مبعوث الأمم المتحدة
مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس جروندبرج

أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت توصل الأطراف "المتحاربة" في اليمن إلى اتفاق جديد؛ يقضي بالالتزام بخطوات لوقف إطلاق النار، الذي من شأنه إنهاء الحرب.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس جروندبرج - في تصريح نقلته قناة (اليمن) الفضائية - إن "أطراف النزاع" في اليمن توصلت إلى الالتزام يفضي لوقف إطلاق النار، مرحبا بتوصل لهذا الالتزام الذي يشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

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