البلوجر نيلا النجار تتصدر منصات التواصل الاجتماعي في لبنان

تصدرت البلوجر نيلا النجار، منصات التواصل الاجتماعي خاصة انستجرام وتيك توك، بفيديوهات عن المرأة والصحة والجمال ومختلف الأحداث في لبنان، وكذا تقديم نصائح إيجابية لجمهورها المتابع.

حققت نيلا شهرة واسعة مؤخرًا من خلال مجموعة من الفيديوهات والنصائح الإيجابية التي أثارت اهتمام الجمهور، وأشادوا بجودة المحتوى الذي تقدمه.

توجهت نيلا النجار بعدد من النصائح القيمة للاستفادة الإيجابية من وسائل التواصل الاجتماعي. أكدت أن السوشيال ميديا أصبحت قوة ضاربة، ويجب استغلالها بشكل إيجابي لتحقيق أقصى استفادة وتجنب التأثير السلبي المحتمل.

نصحت البلوجر جمهورها قائلة: "قبل أن تبدأ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حدد أهدافك بوضوح. هل ترغب في بناء شبكة اجتماعية، أم تعزيز مهاراتك المهنية، أو مشاركة اهتماماتك وقصصك الشخصية؟ من خلال تحديد الأهداف، يمكنك توجيه جهودك بشكل أفضل وتحقيق أقصى استفادة".

وأضافت: "هناك العديد من منصات التواصل الاجتماعي المتاحة، مثل فيسبوك، تويتر، إنستجرام، لينكد إن وغيرها. حدد المنصات التي تتناسب مع اهتماماتك وأهدافك. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في بناء شبكة مهنية، فربما تجد لينكد إن أكثر فائدة لك".

وتابعت نيلا النجار: "يمكن أن يكون الانغماس المفرط في وسائل التواصل الاجتماعي مضرًا ويؤدي إلى التشتت. حاول تحديد أوقات محددة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقم بتخصيص الوقت اللازم لأنشطة أخرى مهمة في حياتك، مثل العمل، الدراسة، ممارسة الرياضة أو التواصل الشخصي مع الآخرين".

وختمت قائلة: "تذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تحتوي على الكثير من المحتوى السلبي والانتقادات اللاذعة. حاول تجنب المشاركة في المناقشات السلبية والتعليقات المهينة، وانصب تركيزك بدلاً من ذلك على المحتوى الإيجابي والمفيد".