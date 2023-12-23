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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المُقاومة الفلسطينية: قتل جنود إسرائيليين في كمين بغزة وترجح مقتل 5 أسرى

المُقاومة الفلسطينية
المُقاومة الفلسطينية

المُقاومة الفلسطينية تعلن قتل جنود إسرائيليين في كمين مُحكم بغزة وترجح مقتل 5 أسرى نتيجة لقصف إسرائيلي

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، قتلها جميع أفراد أربعة سيارات "جيب" إسرائيلية، في كمين مُحكم بمنطقة "حجر الديك" شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة. 

وأضافت المقاومة - في بيان صحفي - أن الاستهداف تم عبر تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع، مؤكدة أنه تم تدمير دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة، وتم استهداف قوات جاءت للنجدة والإخلاء بالمنطقة التي تم استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها.

وأردفت تقول إن طائرات وسيارات الإسعاف الإسرائيلية شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان. 

وأعلنت المقاومة فقد الاتصال بمجموعة تابعة لها مسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يرجح مقتلهم نتيجة للقصف الإسرائيلي.

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