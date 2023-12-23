توتنهام يتقدم على إيفرتون في الشوط الأول.. فيديو

نجح توتنهام في التقدم على نظيره إيفرتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبيبر" مواجهة السبيرز أمام إيفرتون، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم السبت.

جاء تقدم السبيرز عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف زميله سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وكان توتنهام قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جولنييلمو فيكاريو.

الدفاع: إيمرسون رويال، بن دافيس، كريستيان روميرو، بيدرو بورو.

الوسط: أوليفر سكيب، باب ماتار سار.

الوسط الهجومي: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

الهجوم ريتشارليسون.

وحال حقق توتنهام الفوز خلال لقاء اليوم فإنه سيصل للنقطة الـ 36 ليحتل المركز الرابع، فيما سيتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 16 في المركز الـ 17.