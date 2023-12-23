الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة.. جهود كبيرة لنشر الفكر والابداع والمعرفة بين أبناء الوطن

جهود كبيرة لنشر الفكر والابداع والمعرفة، كشف عنها الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة، الذى القى الضوء على بعض الجهود المبذولة لنشر الفكر والابداع والمعرفة بين أبناء الوطن، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود تأكيد ريادة قوة مصر الناعمة خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٢ ديسمبر 2023 والتي جاءت كالتالي:



• وزيرة الثقافة تشهد ختام فعاليات الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لدمج أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة ضمن مشروع "أهل مصر "



شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الحفل الختامي لفعاليات الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لدمج أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة، ضمن مشروع "أهل مصر" والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، واستضافت خلاله 200 طفل من أبناء القاهرة والمحافظات الحدودية: "شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح"، حيث أقيم الحفل بقصر ثقافة روض الفرج.



● وزيرة الثقافة تشهد احتفالية الأوبرا بمرور 30 عامًا على تأسيس "فرقة الرقص المسرحي الحديث" وتُكرم رموزها

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية، التي أقامتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة مرور 30 عامًا علي تأسيس "فرقة الرقص المسرحي الحديث المصرية"، والتي تضمنت العرض الفني "كي لا تتبخر الأرض"، والذي يحكي مراحل تطور فن الرقص المسرحي الحديث بمصر، من تصميم وإخراج وليد عوني.



● وزيرة الثقافة تُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة



تقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، - بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن قيادات الوزارة، وجميع العاملين بها-، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، لجمهورية مصر العربية.

وقالت وزيرة الثقافة: "اختار الشعب المصري استكمال مسيرة النجاح، والبناء، وأكد وعيه بالتحديات التي تواجه الوطن على الصعيدين الإقليمي والدُولي، باختيار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع بناء الإنسان المصري كأولوية ضمن استراتيجية بناء الوطن، وأولى ملف الثقافة رعاية خاصة، بما يُمثله من أهمية لقيادة قاطرة التنمية الشاملة.



● فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55

اعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لعام 2024، في الفترة من 20 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير المقبل 2024.

وتأتي جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية في مجالات الإبداع وهي: «النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما: «النقد الأدبي- العلوم الإنسانية»، فضلًا عن ستة جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى



● مستنسخات من نوادر دار الكتب وإصدارات بخصم ٢٥% بأول معرض من نوعه بممشى " أهل مصر"



نائبًا عن وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، افتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، معرِضًا لأهم إصدارات الهيئة في مشاركة هي الأولى ضمن بازار ممشى "أهل مصر"، حيث تشارك دار الكتب والوثائق بحوالي ٢٥٠ عنوانًا وذلك بنسبة خصم ٢٥% على كافة الإصدارات.



● ملتقى الأراجوز الخامس يحتفي بتراث الدبكة الفلسطيني في الحديقة الثقافية



في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث الثقافي الغير مادي، افتتح الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس، الذي يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالحديقة الثقافية في السيدة زينب والذي يستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.



● رئيس قصور الثقافة يفتتح فعاليات الدورة 13 للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر



افتتح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عمرو البسيوني، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، والتي أقيمت بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، وذلك بحضور د. نهلة إمام مستشار وزير الثقافة وخبير التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.



● فتح باب التقدم لمنحة الدفعة الثالثة بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي



أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، فتح باب التقدم للمنحة المجانية للدراسة بمدرسة الفنان خضير البورسعيدي "الدفعة الثالثة"، وذلك في إطار خطة الوزارة لصون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي.



● المركز القومي للترجمة يحتفل بمئوية فوز الشاعر و.ب.ييتس بجائزة نوبل للأدب ويكرم الفائز في النسخة الثامنة من كشاف المترجمين



نظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالية بمناسبة مرور مائة عام على فوز الشاعر و . ب. ييتس بجائزة نوبل للأدب، وتضمن الحفل الإعلان عن نتيجة النسخة الثامنة من كشاف المترجمين والتي تم تخصيصها لترجمة المحاضرة التي ألقاها ييتس في حفل تسلمه جائزة نوبل للأدب، وفاز بها مايكل نادر يعقوب



● فلسطين في القلب..أمسية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية



أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أمسية شعرية غنائية بعنوان "فلسطين في القلب" للفرقة الموسيقية للمركز، بمشاركة الشاعر محمد بهجت، وذلك على مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الاوبرا.

● قصور الثقافة تنظم لقاءات وجولات تثقيفية للأطفال ضمن أنشطتها بالإسكان البديل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، يوما ثقافيا لأطفال روضة السيدة زينب، ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل، بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "بر الوالدين" بمدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر، وجولة لأطفال روضة السيدة زينب إلى قلعة الجبل، وزيارة أخرى إلى منطقة أهرام الجيزة لعدد من أطفال مدينة "معًا".