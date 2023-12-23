السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبو عبيدة: فقدنا الأسرى المسنين نتيجة قصف إسرائيلي همجي

ابو عبيدة
ابو عبيدة

قال أبو عبيدة، عبر بيان نشرته كتائب القسام: "إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي، فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم، حايم جيرشون بيري חיים פרי ، و يورام إتاك ميتزجرיורם מצגר  ، وأميرام إسرائيل كوبر עמירם קופר ".

 

وتوقع أبو عبيدة، أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

 

وأعلنت كتائب القسام، أنها سوف تعلن بعد قليل نبأ يتعلق بالأسرى المسنين الثلاثة، وكانوا ظهروا قبل أيام وتحديدا يوم 18 ديسمبر، في مقطع فيديو نشرته المقاومة وكانوا يطالبوا قادة إسرائيل بألا يتركوهم في الأسر طويلا بسبب ما يعانوه من أمراض مزمنة، وأن لا يستهدفوهم خلال عمليات القصف المستمرة.

 

يذكر أن القسام نشرت، مقطع فيديو بعنوان لا تتركونا نشيخ، لعدد من الأسرى الإسرائيليين، وظهر في الفيديو 3 مسنين إسرائيليين، وقال أحدهما: "أنا حاييم بري ابن 49، أنا موجودج هنا مع مجموعة كبار في السن، كلهم أصحاب أمراض مزمنة، الذين يعانون جدا من ظروف قاسية جدا.

 

 

وأضاف الأسير: "نحن جيل بني الدولة، نحن شاركنا في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا، يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن، نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهداف سلاح الجو، أفرج عنا بدون أي شرط، لا تتركونا نشيخ".

 

وكانت أعلنت كتائب القسام، أنها سوف تنشر بعد قليل رسالة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، للحكومة الصهيونية وعوائلهم.

مواد متعلقة

أسلحة حماس.. صناعة محلية هزت الجيش الإسرائيلي

المقاومة تعيد نشر فيديو الأسرى المسنين الثلاثة.. وتترك التوقعات لإسرائيل

عاجل| بقذيفة "RPG" وياسين.. القسام تقضي على جنديين وتحرق مدرعة

القسام تقصف آليتين إسرائيليتين بقذيفة ياسين في حي الشيخ رضوان

سرايا القدس تطلق وابلًا من قذائف الهاون على حشود إسرائيلية بخانيونس

وزير الري يتابع موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس

نجل نتنياهو كان "هاربا" وقت طوفان الأقصى وكلف الاحتلال الملايين

بايدن يتحدث مع الأشباح.. تعثرات ومواقف مُحرجة للرئيس الأمريكي (فيديو)
الجريدة الورقية