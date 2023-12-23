أهل مصر .. لقاء تفاعلي عن كيفية الدعم النفسي بملتقى المرأة للمحافظات الحدودية بأسوان

أهل مصر .. شهدت المدينة الشبابية بأسوان، لقاء تفاعليًا عن "الدعم النفسي للفتيات" ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الـ١٤ لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام تحت رعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

دعم نفسي

تناولت د. نجلاء ابراهيم أبو الوفا أستاذ الصحة النفسية بجامعة أسوان، تعريف الدعم النفسي موضحة أنه طريقة مباشرة لتقديم الرعاية النفسية الاجتماعية خلال تعرض الحالة لأزمة ما بتقديم أفكار إيجابية مبدعة من قبل المعالج النفسي إلى الشخص الذي بحاجة إلى الدعم النفسي، كما تناولت مفهوم الذات واكتشاف النفس ومعرفة نقاط الضعف والقوة، وأكدت أهمية تقدير الذات حتى يتم التقدير من الآخرين.

وأوضحت "إبراهيم" أن الدعم النفسي يساعد في كيفية التعامل مع تحديات الحياة والضغوطات اليومية وبعض القضايا المرتبطة كالنمو الجسدي والانفعالي.

وعن الداعم النفسي أكدت أنه لابد أن يتوافر فيه المعرفة العلمية الصحيحة والمرونة النفسية وخبرة متميزة في التواصل مع الآخر، وأن يتسم بالموضوعية والتقبل التعاطف ويميل إلى مساعدة الغير ويعمل على قبول الشخص لذاته.

إدارة الذات

وتخلل اللقاء التدريب على بعض المهارات مثل مهارات إدارة الذات، والدافعية وتقدير الذات كاتخاذ القرار وتحمل المسئولية والرضا الذاتي وتقبل الذات، والتدريب على بعض أنشطة اليقظة العقلية لتخفيف الضغوط والحد من التوتر والقلق مثل التأمل والاسترخاء العضلي وتمرينات التنفس، وقامت الفتيات بالتعبير عن أفكارهن وتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف ثقافات المحافظات الحدودية.

وفي نهاية اللقاء التفاعلي أقيمت ورشة علاج نفسي بعقد جلسة فردية للاستماع لبعض المشكلات الخاصة لديهن ومحاولة الوصول إلى حلها.

مواجهة المشاكل

من ناحيتها ناقشت الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، ضرورة الدعم النفسي لمواجهة المشاكل والأزمات وكيفية حلها بوجود التحفيز، وإعطاء الثقة بالنفس، معرفة نقاط القوة، التشجيع طوال الوقت، كما تطرقت إلى أهداف الملتقى بتبادل المعلومات والأفكار، والتالف والدمج والتواصل، ومن ثم دعم المشاركين لبعضهم البعض وتشجيعهم.

ويستضيف الملتقى 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية المشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاثة فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.