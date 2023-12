OpenAI تجري محادثات لجمع تمويل جديد بقيمة 100 مليار دولار

تجري OpenAI مناقشات مبكرة لجمع جولة جديدة من التمويل بقيمة 100 مليار دولار أو أكثر، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، وهي صفقة من شأنها أن تعزز صانع ChatGPT كواحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في العالم.

وقد تم تضمين المستثمرين الذين يحتمل أن يشاركوا في جولة جمع الأموال في المناقشات الأولية، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور الخاصة. وقال الأشخاص إن التفاصيل مثل الشروط والتقييم وتوقيت جولة التمويل لم يتم الانتهاء منها بعد ولا يزال من الممكن أن تتغير.



إذا تمت جولة التمويل كما هو مخطط لها، فإنها ستجعل من الذكاء الاصطناعي ثاني أهم شركة ناشئة في الولايات المتحدة، خلف شركة Space Exploration Technologies Corp التابعة لإيلون ماسك، وفقًا لبيانات CBInsights.

ورفضت OpenAI التعليق.

ومن المقرر أن تستكمل الشركة عرض مناقصة منفصل في أوائل شهر يناير، والذي سيسمح للموظفين ببيع أسهمهم بقيمة 86 مليار دولار، حسبما ذكرت بلومبرج سابقًا. قال أشخاص مطلعون على الأمر إن ذلك يقوده Thrive Capital وشهد طلبًا من المستثمرين أكبر مما كان متاحًا.

يعكس التقييم الصاروخي لشركة OpenAI جنون الذكاء الاصطناعي الذي بدأته قبل عام واحد بعد إطلاق ChatGPT، وهو برنامج دردشة قادر على تأليف جمل بشرية مخيفة وحتى الشعر استجابة لمطالبات بسيطة. أصبحت الشركة من أهم الشركات الناشئة في وادي السيليكون، حيث جمعت 13 مليار دولار حتى الآن من شركة مايكروسوفت، وأثارت تقديرًا جديدًا لوعد الذكاء الاصطناعي الذي غير مشهد صناعة التكنولوجيا في غضون بضعة أشهر.

منذ ذلك الحين، قامت شركة Amazon.com Inc. وشركة Alphabet Inc. بضخ المليارات في شركة Anthropic المنافسة لـ OpenAI. قادت شركة Salesforce Inc. استثمارًا في Hugging Face بقيمة 4.5 مليار دولار، وقالت شركة Nvidia Corp، التي تصنع العديد من أشباه الموصلات التي تدعم مهام الذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من هذا الشهر إنها قامت بأكثر من عشرين استثمارًا في عام 2023

كما أجرت OpenAI أيضًا مناقشات لجمع التمويل لمشروع شرائح جديد مع شركة G42 ومقرها أبو ظبي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ناقشت الشركة الناشئة جمع ما بين 8 مليارات و10 مليارات دولار من G42، حسبما قال أحد الأشخاص، الذين طلبوا جميعًا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المعلومات السرية. من غير الواضح ما إذا كان هناك ارتباط بين مشروع الرقائق وجهود التمويل الأوسع للشركة.

كان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، يسعى للحصول على رأس مال لمشروع صناعة الرقائق، الذي يحمل الاسم الرمزي Tigris. والهدف هو إنتاج أشباه الموصلات التي يمكنها التنافس مع تلك التي تنتجها شركة Nvidia، التي تهيمن حاليًا على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز الشهر الماضي.

وفي أكتوبر، أعلنت شركة G42 عن شراكة مع OpenAI "لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية". ولم يتم تقديم أي تفاصيل مالية. تأسست الشركة عام 2018، ويرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ورئيس جهاز أبوظبي للاستثمار.

بدا مستقبل OpenAI غير مؤكد لفترة وجيزة بعد أن قام مجلس إدارتها فجأة بطرد ألتمان في وقت سابق من الشهر الماضي. في ذلك الوقت، فكر بعض المستثمرين في تخفيض حصصهم إلى الصفر. ولكن بعد خمسة أيام من الاضطرابات على مستوى القيادة، أعيد ألتمان وتم تعيين مجلس إدارة جديد. تهدف الشركة إلى الإشارة إلى العملاء بأنها تعيد التركيز على منتجاتها بعد الاضطرابات.