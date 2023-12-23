لماذا تدفع Cisco سعرًا باهظًا للاستحواذ على شركة ناشئة للشبكات السحابية

أعلنت شركة Cisco هذا الصباح أنها تعتزم الاستحواذ على Isovalent، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال الأمن والشبكات السحابية والتي من المفترض أن تتلاءم بشكل جيد مع استراتيجية الشركة الأساسية للشبكات والأمن. ولم تشارك الشركات في سعر الشراء.

وقد ساعدت Isovalent في تطوير eBPF، وهي تقنية رئيسية مفتوحة المصدر تمنح المطورين رؤية عميقة لطبقة نظام التشغيل، عادةً Linux، ولكن أيضًا Windows، في حين أن Cilium، وهو مشروع آخر مفتوح المصدر أنشأته الشركة الناشئة، يوفر رؤية للتطبيقات السحابية الأصلية. Tetragon هو مكون الرؤية الأمنية مفتوح المصدر للشركة.

يقول توم جيليس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمجموعة أعمال الأمن في Cisco، إن الجمع بين هذه العناصر الثلاثة كان يتم توفيره بواسطة الأجهزة، ولكن في عالم السحابة أصبح يعتمد بشكل متزايد على البرامج. "في عالم السحابة، لا تزال هناك صناديق في مكان ما، ولكنها مجردة تحت طبقات وطبقات من البرامج. وقال لـ TechCrunch: "وهكذا يوفر كل من eBPF وCilium تلك الرؤية للعالم السحابي".

على وجه التحديد، يتضمن ذلك القدرة على رؤية ما يحدث بالضبط عندما يتفاعل التطبيق مع الشبكة، والقدرة على تحديد ما إذا كان ذلك يبدو طبيعيًا أم لا. "ما يتيحه هذا لأي شخص هو توفير مستوى عالٍ جدًا من الرؤية في الأعمال الداخلية للتطبيق. لذلك عندما تتحدث حاوية صغيرة مع حاوية أخرى، يمكن لـ Cilium اعتراض حركة المرور ورؤيتها، ويمكنه أيضًا رؤية الأعمال الداخلية لنظام التشغيل نفسه. "وهكذا تصبح هذه منصة تسمح لنا بتوفير الاتصال، كما لو كانت هذه المجموعة المعينة تتحدث إلى تلك المجموعة المعينة، نعم أم لا. ولكن أيضًا التفتيش الأمني، مثل ما الذي يتحدثون عنه؟ هل لهذا معنى؟ هل يبدو هذا الشيء منطقيًا؟"

تجدر الإشارة إلى أن Cilium هو قطعة الاتصال والأمان الافتراضية لـ Google Kubernetes Engine وGoogle Anthos وAmazon EKS Anywhere. كما يتم استخدامه أيضًا في المؤسسات الكبيرة بما في ذلك Adobe وBell Canada وCapital One وDatadog وPalantir وIKEA وSky.

يكون الأمر صعبًا دائمًا عندما تشتري شركة كبيرة شركة ناشئة مبنية على مشاريع شعبية مفتوحة المصدر مثل هذا، ومن المحتمل أن يسبب ذلك ذعرًا في كل من المجتمع والشركات الكبيرة التي أصبحت تعتمد على هذا البرنامج. يتمتع Isovalent بأدوار رئيسية في Cloud Native Computing Foundation (CNCF) وeBPF Foundation، حيث يعدان أيضًا من كبار المساهمين في الأكواد البرمجية. لكن جيليس يقول إنه من مصلحة الجميع أن تزدهر القطع مفتوحة المصدر كمعيار للمضي قدمًا.

وقال: "لكي يحدث ذلك، يجب أن يزدهر Cilium وeBPF، وبالتالي يحتاج المجتمع إلى الاستمرار في احتضانهما لأن انتشار المعيار في كل مكان هو ما يجعله قويًا جدًا". ويرى جيليس أن الأمر يشبه إلى حد كبير نظام Kubernetes، الذي أنشأته شركة Google ثم فتحته المصدر. "أقول في كثير من الأحيان إنها Kubernetes لمسار البيانات. فهو يتيح معيارًا مفتوحًا يمكن للجميع المشاركة فيه، ويسمح للجميع بالابتكار على رأس هذه المنصة، وبناء منتجات مذهلة.



قال جيتو باتيل، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للأمن والتعاون في شركة Cisco، إنه من الضروري أن تعمل الشركات معًا فيما يتعلق بالأمن. "أحد التحديات التي قلناها هو أن العدو الحقيقي [في مجال الأمن] ليس منافسك، بل هو الخصم [المشترك]. وقال باتيل: "نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نبقى منفتحين في هذا السوق ونشارك في الابتكار، وأعتقد أن المصدر المفتوح ربما يكون أحد أفضل النماذج التي يمكن المشاركة في الابتكار معها".

كانت شركة Cisco على دراية بالشركة، حتى قبل إعلان اليوم، بعد أن شاركت في السلسلة A للشركة بقيمة 29 مليون دولار في نهاية عام 2020. وأضافت الشركة الناشئة سلسلة B بقيمة 40 مليون دولار في عام 2022 مع مشاركة Cisco أيضًا إلى جانب مستثمرين استراتيجيين آخرين بما في ذلك Microsoft وGoogle. ومختبرات جرافانا.

لقد كانت Cisco شديدة الاستحواذ هذا العام، حيث يمثل هذا الاستحواذ الحادي عشر للشركة، والخامس المتعلق بالأمن. وكانت أكبر هذه المجموعة على الإطلاق هي صفقة Splunk التي تم الإعلان عنها في سبتمبر بقيمة 28 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتم هذه الصفقة في وقت ما في الربع الثاني من العام المقبل (الربع الثالث من السنة المالية للشركة)