مكتبات كفر الشيخ تحصد مركزين على مستوى الجمهورية

حقق توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، الفوز بالمركزين ال8 وال10 في المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم" فرسان القراءة"، تحت شعار إقرأ بالمصري،والتي شارك فيها الطلاب من كافة محافظات الجمهورية من خلال توجيه المكتبات.

وهنأ محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، ومحمد عبدالله، وكيل الوزارة، الطالب إبراهيم أحمد إبراهيم بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية لحصوله على المركز ال8 على مستوى الجمهورية، و لمى أسامه أحمد محمد، الطالبة بمدرسة الحسيني للتعليم الأساسي، لحصولها على المركز ال10 على مستوى الجمهورية.

ووعد المحافظ و وكيل الوزارة بتكريم الفائزين، موجها الشكر لأسر الطالب والطالبة، والمشرفين عليهما، وكل من شجعهما على المشاركة، ولتوجيه المكتبات بقيادة خالد بدر، موجه عام المكتبات.



وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ محمد عبدالله،أن مسابقة فرسان القراءة، شارك فيها الطلاب في المراحل ال3، الإبتدائية والإعدادية والثانوية ، وهي مسابقة من المسابقات الهامة التي لها دور كبير في تشجيع الطلاب على القراءة والتثقيف والإبداع، مؤكداً أن من ضمن أهداف المسابقة تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء ونشر التسامح والاعتدال وقبول الآخر بالإضافة لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في كل المجالات

وتقوم المسابقة على مناقشة الطلاب في موضوعات محددة للمراحل التعليمية أولا: تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ( المدارس الإبتدائية)، معنى إسم مصر وموقعها الجغرافى ودورها داخل الوطن العربى وقارة أفريقيا _ أهم القصص الشعبى المصري ودوره في مكافحة الاحتلال والظلم.

ثانيا: طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساس ( المدارس الإعدادية) أهم الكتاب والشخصيات المصرية التي أثرت في العالم _ أهم المعالم السياحية في محافظتك مع توضيح كيف تم اكتشافه وقصته.

ثالثا: طلاب المدارس الثانوية: تحدث عن الحضارة المصرية في إحدى فتراتها المفضلة لديك ( الفرعونية _ القبطية _ الإسلامية _ الحديثة)، المشكلات المصرية المعاصرة ( المناخ _ تلوث المياه _ تلوث الهواء _ الزيادة السكانية).

و تم مناقشة جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية في المهارات المكتبية والمعلومات العامة إلى جانب ضرورة وجود حصيلة قرائية، وذلك من خلال فريق تحكيم مكنون من 3 أعضاء من موجهى أوائل وموجهى تخصصات ( المكتبات _ الدراسات الإجتماعية _ التربية الإجتماعية) وبعد الانتهاء من التصفيات النهائية على مستوى المديرية، شكلت الإدارة العامة للمكتبات لجان التحكيم المركزى على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2023، للتحكيم بين الطلاب الذين جرى تصعيدهم من المديريات، لتقييمهم، والاعلان عن الفائزين على مستوى الجمهورية.