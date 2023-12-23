أمن القاهرة يلاحق اللصوص ويضبط 14 متهما

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة على مختلف الأحياء، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.



كما تم ضبط 7 أشخاص ، "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 4 عملاء وبحوزتهم لفافه بدخلها مخدر الهيروين - مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة - حلق ذهـــب - حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس عقب قيامهم بسرقة (خاتم ومحبس "ذهب" –متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع ، وأنهم وراء إرتكاب وقائــع أخرى بذات الأسلوب ، كماضُبط بحوزة إثنين منهم ( بعض المشغولات الذهبية والفضية).

كما تم ضبط سائق وميكانيكى "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقه بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه ، حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" –عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى) كما إعترفا بإرتكاب واقعتين سرقة.



فيما نجحت القوات في القبض على 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم سيارة ملك أحدهم - ٢ أنبوبه أكسجين لحام و لمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة 5- سيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها "ماسورة حديدية".

وبمواجهة اعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكبارى"تحت الإنشاء" مستخدمين الأدوات المضبوطة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

