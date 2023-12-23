توتنهام بالقوة الضاربة أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لتوتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق لمواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر البريميرليج لهذا الموسم.

ويرغب توتنهام في مواصلة تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي، حيث يأمل في الانتصار على إيفرتون، بعدما حقق عدد من الانتصارات الهامة، والتي جاءت نيوكاسل ونوتنجهام فورست خلال الجولتين الماضيتين.

تشكيل توتنهام أمام إيفرتون

توتنهام

حراسة المرمى: جولنييلمو فيكاريو.

الدفاع: إيمرسون رويال، بن دافيس، كريستيان روميرو، بيدرو بورو.

الوسط: أوليفر سكيب، باب ماتار سار.

الوسط الهجومي: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

الهجوم ريتشارليسون.

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يحل إيفرتون في المركز الـ 16 بـ 16 نقطة.