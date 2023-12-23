الممثل عبدالله محمود جابر يكشف عن مشاركته في فليم "الـصعـود"

كشف الممثل عبدالله محمود عن مشاركته في عمل فنّي جديد «الـصعـود »، قائلاً إن العمل يتم تصويره الآن في الصعيد ، حيث يتناول عـدة قـصص عن مشاكـل الـمٌجتمع وقـصص واقـعية فى الـبدو وحل سلبيات ومعوقات بالجانب الـصحراوى، وشرح الـصراع ومـدى خطورته على المُجتمع.

كما أضاف م الممثل عبدالله محمود جابر، أن العمل يتناول حالات تظهر حجم المشكـلة لدى البعض، فيما يتناول حالات أخرى لم تتأثر بهذين الـموضوعين.

وصرح الممثل عبدالله محمود، بأنه يقدم شخصية شـاب قرر أن يصور الـفيلم ويبتعد عن فكـرة الكـوميدي، بعدما وقع في عدة مشاكـل مختلفة بسبب اختياره في كل مرة.

وأشار الممثل عبدالله محمود جابر ، إلى أن العمل من المنتظر تصويره خلال أيام، لافتا إلى أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول مشاكل المُجتمعية.

وفي حوار مع موقع "الوفد"، كشف الممثل عبدالله محمود دوافع مشاركته في هذا الفيلم، الذي يعد ثاني بطولاته المطلقة في السينما، قائلا: "ما حمسني للعمل هو جودة السيناريو، وهذا العامل الأساسي لي في المشاركة في أي عمل فني".

وبخصوص دوره، أوضح: "أقدّم شخصية شاب مصري مكافح يبحث عن العمل مثل أي شاب يريد الزواج، لكن العقبات تقف في طريقه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي".