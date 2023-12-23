يونيسيف: 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد وهزال شديد يُهدد 10 آلاف آخرين

أفادت مُنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم السبت، بأن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة "يعانون من فقر غذائي حاد"، وتشير تقديراتها إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم.

وذكرت المنظمة في بيان صحفي، اليوم السبت أن "هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة".

وتابعت: "يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارًا كاملاً" مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات"، كما دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تقرير صدر عنها، نهاية أكتوبر الماضي، أفادت بأن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون في كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا شرسًا على قطاع غزة، خلّف حتى صباح أمس الجمعة 20 ألفًا و57 شهيدًا و53 ألفا و320 جريحًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا للأمم المتحدة.