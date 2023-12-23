انفجارات تدوي في خيرسون جنوبي أوكرانيا

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك انفجارات تدوي في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا وأنباء عن قصف روسي بمنظومة إس-300.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن كييف تعلن إسقاط 3 طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34 على الجبهة الجنوبية.

الحرب مشتعلة تمامًا بين روسيا وأوكرانيا

وأكد أن الحرب مشتعلة تمامًا بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحًا عندما أوعظ جيشه بضرورة زيادة إنتاج المسيرات والذخائر عالية الدقة، كما أكد وزير الدفاع أن جيش بلاده هو الجيش الوحيد الذي لديه القدرة على القتال.

الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع: روسيا تؤكد للغرب والولايات المتحدة الأمريكية أنها جاهزة ولديها القدرة للتصدي لأي عدوان على البلاد.