السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

انفجارات تدوي في خيرسون جنوبي أوكرانيا

انفجارات
انفجارات

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك انفجارات تدوي في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا وأنباء عن قصف روسي بمنظومة إس-300.

txt

روسيا تلوح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا حال مصادرتها الأصول الروسية المجمدة

txt

روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات لسكان غزة

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن كييف تعلن إسقاط 3 طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34 على الجبهة الجنوبية.

 الحرب مشتعلة تمامًا بين روسيا وأوكرانيا

وأكد أن الحرب مشتعلة تمامًا بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحًا عندما أوعظ جيشه بضرورة زيادة إنتاج المسيرات والذخائر عالية الدقة، كما أكد وزير الدفاع أن جيش بلاده هو الجيش الوحيد الذي لديه القدرة على القتال.

الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع: روسيا تؤكد للغرب والولايات المتحدة الأمريكية أنها جاهزة ولديها القدرة للتصدي لأي عدوان على البلاد.

الجريدة الورقية