الصومال يعلن قتل 55 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في مدغ

تمكن الجيش الصومالي، اليوم السبت، في عملية عسكرية بالتعاون مع "قوات صديقة"، من قتل 55 عنصرا من مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، في أحراش "جيح جيحك" التابعة لمحافظة "مدغ"، وسط البلاد.

وأكد قائد القوات المسلحة الصومالية اللواء إبراهيم شيخ محي الدين - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن الجيش الصومالي قتل أثناء عمليته العسكرية المخططة، 55 عنصرا من المتمردين.

كان الضباط بالجيش الصومالي، أكدوا صباح اليوم، أن عملية عسكرية مشتركة حققت الهدف المنشود من استهداف الخلايا الإرهابية في أحراش "جيح جيحك" الفاصلة بين منطقتي "عاد" و"عدلي" بالإقليم.

وأشار الضباط إلى أن الجيش تمكن أيضا من تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين

وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية، ملاحقة فلول مليشيات "الخوارج" الإرهابية بجنوب ووسط البلاد.

وفي السياق، سلّم عضو إرهابي بمليشيات "الشباب" يدعى عبد الرشيد محمد عبدي، نفسه، للجيش الصومالي، وذلك بمدينة "جنالي" التابعة لإقليم شبيلي السفلى، بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وأفادت الجهات الأمنية بمكافحة الإرهاب، بأن عبد الرشيد من مواليد مدينة "بيدوا"، وانضم إلى مليشيات "الخوارج" في عام 2018، حيث حارب في صفوف المتمردين في محافظتي باي، وشبيلي السفلى.

وكان العديد من القياديين البارزين في صفوف المتمردين بدأوا يستسلمون في الآونة الأخيرة للجيش الصومالي الذي توعد بتصفية فلول الإرهابيين المتواجدين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.