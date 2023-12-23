أزمات 2023.. مزاج المصريين ينتظر التسعير "أزمة السجائر"

مزاج شعبي لازم أصحاب الكيف أينما حلوا، فتجدهم لايتركون السيجارة فى كل مكان على الرغم من أضرارها المتعدة وارتفاعها المستمر بشكل غير رسمى، ولكن الكيف يسيطر عليهم.

ما يزيد عن ١٨ مليون مواطن في مصر يستمرون فى التدخين فى الوقت الذى نشبت فيه عدة أزمات للسجائر بداية من اختفائها وارتفاع أسعارها وصولا إلى الزيادة غير المبررة من التجار والسوق السوداء.

منذ شهر أغسطس زادت أسعار السجائر نحو ثلاث مرات خلال العام الحالي، على الرغم من تعهد الحكومة بضبط الأسواق مما يقوم بدوره فى تعكير صفو المصريين.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة

وقد أقر مجلس النواب نهاية أكتوبر الماضى، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب السجائر والتبغ.

تقسيم أسعار السجائر إلى 3 شرائح

وكشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تصريحات تلفزيونية إن سعر السجائر في الشريحة الأولى سيكون بحد أقصى 31 جنيهاً بزيادة 7 جنيهات عن السعر السابق وهي سجائر كليوباترا ونظيرتها.

وقال إن سعر السجائر في الشريحة الثانية (LM ونظيرتها) سيكون بحد أقصى 45 جنيهاً، وأن الشريحة العليا ستبدأ من 45 إلى 65 جنيهاً.

انتهاء أزمة السجائر

وكشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات تلفزيونية، أن الدولة كان لديها مخزون يكفي لإنتاج 10 لـ 11 مليون علبة سجائر يوميا وذلك قبل الأزمة، مؤكدا أن الإنتاج قل لـ5 و6 ملايين علبة سجائر في اليوم بسبب أزمة سلاسل الإمداد ورفع الأسعار، منوها أن اليوم عاد معدل الإنتاج لكليوباترا بصفة خاصة لما كانت عليه قبل الأزمة.

وأوضح عصمت أن الدولة تقوم بشراء مادة خام للسجائر بنحو 70 مليون دولار فأكثر، وحال توافر المخزون عاد الإنتاج لطبيعته حتى توزان السوق الفترة المقبلة.

وتابع وزير قطاع الأعمال: اليوم تنتج الدولة 9 ملايين علبة سجائر، ونقول أزمة السجائر المصرية انتهت، ونسعى لوضع خطة لضبط الأسعار الطبيعية.

إعلان الأسعار الرسمية

45 يومًا مرت على إعلان الأسعار الرسمية، لكن أسعار السجائر في السوق المحلي ما زالت مرتفعة مقارنة بالسعر الرسمي المعلن من الشركة، مع تأكيدات عدد من التجار، أن الشركة لم تطرح الحصص السابقة لأزمة نقص الكميات المطروحة من السجائر التي بدأت تقريبًا في مايو الماضي.

ورغم تعهدات الشركة الشرقية للدخان التي أطلقها رئيس مجلس إدارتها في وسائل الإعلام، بشأن توفير السجائر وطرح الحصص إضافية لتلبية احتياجات السوق إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وما زالت الحصص عند مستوى أقل بكثير، وأن التجار وأصحاب أكشاك بيع السجائر ما زالوا مضطرين الشراء من تجار الجملة الكبار، الذين يتحكمون في فرض الأسعار غير الرسمية والمرتفعة.

أسعار علب السجائر في الأسواق

بلغ سعر علبة سجائر إل إم أحمر نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر إل أم أ زرق نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر وينستون أحمر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر وينستون أزرق نحو 54 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر ميريت نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر مالبورو نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر بوكس نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر كابتن بلاك نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر تارجيت نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر اتش بي نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر بين نحو 40 جنيهًا.