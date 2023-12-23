بنات سيتي كلوب يتوجن ببطولة كفر الشيخ لكرة السلة

توج فريق سيتي كلوب للبنات ببطولة منطقة كفر الشيخ لكرة السلة تحت 16 سنة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق دسوق 58 / 52 .

وكان فريق سيتي كلوب كفر الشيخ قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في الدور قبل النهائي للبطولة على مركز شباب دسوق 59 / 32 ، حيث صعد إلى هذا الدور بعد أن حصد العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بتغلبه على ميت علوان 46 / 35 ونادي كفر الشيخ 59/21، ومركز شباب بيلا 53 / 35 خلال الدور الأول ثم الفوز مرة أخرى في الدور الثاني على ميت علوان 50/ 21 ونادي كفر الشيخ 42/15 ومركز شباب بيلا 54/39.

يتولي مسئولية تدريب الفريق الكابتن محمد عبد العال، ويضم اللاعبات: نور ضياء الزاهى وهنا الخياط وحبيبه وليد وملك ماجد وجنى الزاهد ونور العشري وهنا كساب و سجي ماهر وجني أمام وجني فوزي وجودي فوزي وجني عابوه وبريهان ايهاب وسلمي محمد وكنده احمد وكارما سمير وهنا حسام وهنا تامر وهند وفيق وفاطيما على الشراكي وسارة أسامة.

يمثل الفريق إحدى النتائج الأولية لخطة مجموعة أندية سيتي كلوب ببناء قاعدة رياضية عن طريق الاهتمام بالبراعم والناشئين في كل الألعاب الرياضية بجميع فروع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية للمساهمة في مستقبل رياضي إيجابي على مستوى المنتخبات الوطنية والمستوى الأول المحلي.